Grandes dates de Touraine 2000 ans d’histoire Joué-lès-Tours

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18 20:30:00

2025-09-18

Une rencontre animée par Cédric Delaunay

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours

Entrée libre

Si la Touraine évoque aujourd’hui la douceur de vivre, si les rois et les artistes ont de tout temps choisi le jardin de la France pour résidence, son histoire a été marquée par des combats, des révolutions et des bouleversements qui ont aussi façonné son identité…

À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Cédric Delaunay, professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée Descartes de Tours et chargé de cours à l’université François Rabelais de Tours, nous fera revivre les moments clés de l’histoire de la Touraine

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

A meeting hosted by Cédric Delaunay

As part of the European Heritage Days and in partnership with the City of Joué-lès-Tours

Free admission

German :

Eine Begegnung unter der Leitung von Cédric Delaunay

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals und in Partnerschaft mit der Stadt Joué-lès-Tours

Freier Eintritt

Italiano :

Ospitato da Cédric Delaunay

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e in collaborazione con la città di Joué-lès-Tours

Ingresso libero

Espanol :

Organizado por Cédric Delaunay

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio y en colaboración con la ciudad de Joué-lès-Tours

Entrada gratuita

