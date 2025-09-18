Grandes dates de Touraine 2000 ans d’histoire Joué-lès-Tours
jeudi 18 septembre 2025.
Grandes dates de Touraine 2000 ans d’histoire
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : Jeudi 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18 20:30:00
2025-09-18
Une rencontre animée par Cédric Delaunay
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours
Si la Touraine évoque aujourd’hui la douceur de vivre, si les rois et les artistes ont de tout temps choisi le jardin de la France pour résidence, son histoire a été marquée par des combats, des révolutions et des bouleversements qui ont aussi façonné son identité…
À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Cédric Delaunay, professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée Descartes de Tours et chargé de cours à l’université François Rabelais de Tours, nous fera revivre les moments clés de l’histoire de la Touraine
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
English :
A meeting hosted by Cédric Delaunay
As part of the European Heritage Days and in partnership with the City of Joué-lès-Tours
Free admission
German :
Eine Begegnung unter der Leitung von Cédric Delaunay
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals und in Partnerschaft mit der Stadt Joué-lès-Tours
Freier Eintritt
Italiano :
Ospitato da Cédric Delaunay
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e in collaborazione con la città di Joué-lès-Tours
Ingresso libero
Espanol :
Organizado por Cédric Delaunay
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio y en colaboración con la ciudad de Joué-lès-Tours
Entrada gratuita
