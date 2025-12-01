Grandes fêtes de Noël au Domaine de Châtillon impasse de la Sablière Châtillon-Saint-Jean

Grandes fêtes de Noël au Domaine de Châtillon

impasse de la Sablière Domaine de Châtillon Châtillon-Saint-Jean Drôme

Début : 2025-12-20 13:30:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Le Domaine de Châtillon prépare une après-midi magique pour célébrer les vacances de Noël en famille!

impasse de la Sablière Domaine de Châtillon Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@domainedechatillon.fr

English :

Domaine de Châtillon is preparing a magical afternoon to celebrate the Christmas vacations with the whole family!

