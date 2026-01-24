Grandes heures de Saint-Emilion Château Larcis-Ducasse Château Larcis-Ducasse Saint-Christophe-des-Bardes

Grandes heures de Saint-Emilion Château Larcis-Ducasse

Château Larcis-Ducasse 1 grottes d’Arsis Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Grandes Heures de Saint-Emilion Mauro Loguercio, violon Emmanuella Piemonti, piano

Le jeudi 18 juin au Château Larcis-Ducasse.

Au programme

Ludwig van Beethoven (transcription pour piano violon de Hans Sitt)

-Symphonie n0 4 en si bémol majeur op 60 (1806)

– Symphonie n0 7 en la majeur op 92 (1812) .

Château Larcis-Ducasse 1 grottes d’Arsis Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 75 24 huillier.bressac@gmail.com

