Grandes heures de Saint-Emilion Château Larcis-Ducasse Château Larcis-Ducasse Saint-Christophe-des-Bardes jeudi 18 juin 2026.
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Grandes Heures de Saint-Emilion Mauro Loguercio, violon Emmanuella Piemonti, piano
Le jeudi 18 juin au Château Larcis-Ducasse.
Au programme
Ludwig van Beethoven (transcription pour piano violon de Hans Sitt)
-Symphonie n0 4 en si bémol majeur op 60 (1806)
– Symphonie n0 7 en la majeur op 92 (1812) .
