Grandes histoires et petites mains Rue de la Janaie Plélan-le-Petit
Grandes histoires et petites mains Rue de la Janaie Plélan-le-Petit mercredi 22 octobre 2025.
Grandes histoires et petites mains
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 11:15:00
Date(s) :
2025-10-22
Des histoires et une acticité manuelle
Des histoires qui font peur et la création d’un masque de méchant.e avec Marie-Noëlle.
Enfants à partir de 4 ans Sur inscription .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Grandes histoires et petites mains Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme