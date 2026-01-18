Grandes histoires, petit château Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 15:00 – 16:00

Gratuit : non TARIFS : 7€ – réduit: 6,50 € ( groupe et Carte Blanche) billetterie : https://www.helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/evenements/grandes-histoirespetit-chateau-3 En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

L’atelier du Livre qui rêve présente » Grande histoires, petit château » MARDI 17 et MERCREDI 18 fév 2026 à 15h au ciné-théâtre Bonne garde à Nantes.Dans ces histoires, le loup est passé à la moulinette et les cochons débordent d’idées farfelues !POINT DE LOUP FÉROCE ET MÉCHANT ! NON, C’EST UN LOUP INOFFENSIF ET VRAIMENT TRÈS CHARMANT !D’après les livres de Stéphane Servant : « Purée de Cochon » et « La Culotte du loup » Edition Didier Jeunesse. ‘Rendez-vous sous la Lune’ Carl Norac – Edition L’Ecole des Loisirs

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 02 40 82 70 38 https://www.helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/evenements/grandes-histoirespetit-chateau-3



Afficher la carte du lieu Ciné-Théâtre Bonne Garde et trouvez le meilleur itinéraire

