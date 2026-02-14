Grandes histoires, petit château, Cinéma Bonne Garde, Nantes
Grandes histoires, petit château 17 et 18 février Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique
TARIFS : 7€ – réduit: 6,50 € ( groupe et Carte Blanche)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T15:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00
L’atelier du Livre qui rêve présente » Grande histoires, petit château » MARDI 17 et MERCREDI 18 fév 2026 à 15h au ciné-théâtre Bonne garde à Nantes.
Dans ces histoires, le loup est passé à la moulinette et les cochons débordent d’idées farfelues !
POINT DE LOUP FÉROCE ET MÉCHANT ! NON, C’EST UN LOUP INOFFENSIF ET VRAIMENT TRÈS CHARMANT !
D’après les livres de Stéphane Servant : « Purée de Cochon » et « La Culotte du loup » Edition Didier Jeunesse. ‘Rendez-vous sous la Lune’ Carl Norac – Edition L’Ecole des Loisirs
Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde/ Salle de cinéma de environ 300 places
Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :
un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma
deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques
– en transports en commun (Naolib) :
Tram : L2 et L3 station Pirmil
Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil
Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques
Tous les personnages des contes redoutent le grand méchant loup ! Tous sauf trois petits cochons malicieux et plein d’espiègleries… spectacle à partir de 3 ans spectacle enfants théâtre jeunepublic
Christiane Blanchard