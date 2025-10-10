Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque municipale Champagnole
Bibliothèque municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura
Séance bébés lecteurs spéciale Fondue de Crobards, de 0 à 3 ans.
2 séances identiques à 9h30 ou 10h15. Durée 20 minutes. Sur inscription. .
Bibliothèque municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 bibliotheque@champagnole.com
