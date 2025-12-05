Grandes histoires pour petites oreilles Bibliothèque municipale Champagnole

Grandes histoires pour petites oreilles

Bibliothèque municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

2 séances identiques à 9h30 ou 10h15. Sur inscription. .

Bibliothèque municipale 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 53 01 08 bibliotheque@champagnole.com

English : Grandes histoires pour petites oreilles

German : Grandes histoires pour petites oreilles

Italiano :

Espanol :

L’événement Grandes histoires pour petites oreilles Champagnole a été mis à jour le 2025-10-01 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA