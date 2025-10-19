Grandes rifles Vierzon

Grandes rifles Vierzon dimanche 19 octobre 2025.

Grandes rifles

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Organisées par le comité des fêtes de Vierzon

9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 08 59 21

English :

Organised by the Vierzon Festival Committee

German :

Organisiert vom Festkomitee von Vierzon

Italiano :

Organizzato dal Comitato del Festival di Vierzon

Espanol :

Organizado por el Comité del Festival de Vierzon

L’événement Grandes rifles Vierzon a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de VIERZON