Grandes rifles Vierzon
Grandes rifles Vierzon dimanche 19 octobre 2025.
Grandes rifles
9 Rue Miranda de Ebro Vierzon Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Organisées par le comité des fêtes de Vierzon
4 .
9 Rue Miranda de Ebro Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 08 59 21
English :
Organised by the Vierzon Festival Committee
German :
Organisiert vom Festkomitee von Vierzon
Italiano :
Organizzato dal Comitato del Festival di Vierzon
Espanol :
Organizado por el Comité del Festival de Vierzon
L’événement Grandes rifles Vierzon a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de VIERZON