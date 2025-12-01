 Grandes surfaces  LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Grandes surfaces

Par la Compagnie L’Annexe.

Un spectacle poétique, politique, sensible, qui parle de musique et d’intimité.

Quand Baptiste Amann a découvert l’album L’école du micro d’argent du groupe IAM , c’était au casque audio sur l’une de ces bornes d’écoute que l’on trouvait alors dans les centres commerciaux.

C’était à Avignon, en avril 1997. Il avait 11 ans et se souvient du choc sensible, considérable, qui l’a traversé. De cette expérience fondatrice, il tire un monologue personnel qui dit l’importance fondamentale de cet album dans sa construction. Comme un aveu de faiblesse, il parle aussi des motifs de la superficialité de sa jeunesse, du sentiment d’illégitimité, et il se rappelle qu’on n’est pas tous nés sous la même étoile . Un spectacle poétique, politique, sensible, qui parle de musique, ce qui revient immanquablement à parler d’intimité.

Découvre la carte blanche cinéma de Baptiste Amann à Luz-Saint-Sauveur durant cette soirée.

English :

By Compagnie L?Annexe.

A poetic, political and sensitive show about music and intimacy.

When Baptiste Amann discovered the album L?école du micro d?argent by the group IAM, he was listening to headphones on one of those listening terminals you could find in shopping malls at the time.

It was in Avignon, in April 1997. He was 11 years old, and remembers the sensitive, considerable shock that went through him. From this seminal experience, he draws a personal monologue that reveals the fundamental importance of this album in his construction. Like a confession of weakness, he also talks about the reasons for the superficiality of his youth, the feeling of illegitimacy, and recalls that we are not all born under the same star . A poetic, political and sensitive show that talks about music, which inevitably means talking about intimacy.

Discover Baptiste Amann’s carte blanche cinema at Luz-Saint-Sauveur this evening.

German :

Von der Compagnie L’Annexe.

Eine poetische, politische und sensible Aufführung, die von Musik und Intimität erzählt.

Als Baptiste Amann das Album L’école du micro d’argent du groupe IAM entdeckte, geschah dies über Kopfhörer an einer dieser Hörstationen, die man damals in Einkaufszentren fand.

Es war in Avignon, im April 1997. Er war damals 11 Jahre alt und erinnert sich an den spürbaren, gewaltigen Schock, der ihn durchfuhr. Aus dieser grundlegenden Erfahrung zieht er einen persönlichen Monolog, der die fundamentale Bedeutung dieses Albums für seine Entwicklung beschreibt. Wie ein Eingeständnis von Schwäche spricht er auch über die Gründe für die Oberflächlichkeit seiner Jugend, das Gefühl der Unehelichkeit, und er erinnert sich daran, dass nicht alle unter demselben Stern geboren sind. Eine poetische, politische und sensible Aufführung, die von Musik spricht, was unweigerlich darauf hinausläuft, von Intimität zu sprechen.

Entdecken Sie Baptiste Amanns Carte blanche cinéma in Luz-Saint-Sauveur während dieses Abends.

Italiano :

A cura della Compagnie L’Annexe.

Uno spettacolo poetico, politico e sensibile sulla musica e l’intimità.

Quando Baptiste Amann scoprì l’album L’école du micro d’argent del gruppo IAM, stava ascoltando in cuffia uno di quei terminali di ascolto che si potevano trovare nei centri commerciali dell’epoca.

Era ad Avignone, nell’aprile del 1997. Aveva 11 anni e ricorda l’enorme shock che lo attraversò. Da questa esperienza seminale trae un monologo personale che parla dell’importanza fondamentale di questo album nella sua crescita. Come una confessione di debolezza, parla anche della superficialità della sua giovinezza, della sensazione di illegittimità e ricorda che non siamo tutti nati sotto la stessa stella . Uno spettacolo poetico, politico e sensibile sulla musica, che inevitabilmente significa parlare di intimità.

Questa sera, a Luz-Saint-Sauveur, potrete assistere alla carta bianca di Baptiste Amann.

Espanol :

Por Compagnie L’Annexe.

Un espectáculo poético, político y sensible sobre la música y la intimidad.

Cuando Baptiste Amann escuchó por primera vez el álbum L’école du micro d’argent del grupo IAM, estaba escuchando con auriculares en uno de esos terminales de escucha que se podían encontrar en los centros comerciales de la época.

Fue en Aviñón, en abril de 1997. Tenía 11 años y recuerda la enorme conmoción que le invadió. A partir de esta experiencia seminal, traza un monólogo personal que habla de la importancia fundamental de este álbum en su desarrollo. Como una confesión de debilidad, habla también de la superficialidad de su juventud, del sentimiento de ilegitimidad, y recuerda que no todos nacemos bajo la misma estrella . Un espectáculo poético, político y sensible sobre la música, que inevitablemente significa hablar de la intimidad.

Descubra esta noche la carta blanca de Baptiste Amann en Luz-Saint-Sauveur.

