UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Grandeur nature · Magalie Nadaud Théâtre Paris-Villette Paris

dimanche 18 octobre 2026 · Théâtre Paris-Villette · Paris

Grandeur nature · Magalie Nadaud Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Théâtre Paris-Villette
Adresse
211 avenue Jean Jaurès
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Seul dans sa chambre, un enfant règne sur un univers miniature où tout devient possible : les objets prennent vie, les espaces se transforment. Mais lorsque ses parents apparaissent, l’enfant redevient soudain minuscule face à un univers trop grand, trop haut, trop lourd. Entre théâtre, vidéo, marionnette, arts plastiques et création sonore, le spectacle invite à traverser des jeux d’échelles, des espaces naturels ou domestiques où l’enfant cherche sa juste place.

Une odyssée domestique sur le pouvoir du jeu, la liberté de créer et la manière de grandir dans un monde immense.
Du dimanche 18 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :
samedi
de 17h00 à 17h45
lundi, mardi, mercredi
de 10h30 à 11h10
dimanche
de 11h00 à 11h40
payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T14:00:00+02:00
fin : 2026-11-01T12:40:00+01:00
Date(s) : 2026-10-18T11:00:00+02:00_2026-10-18T11:40:00+02:00;2026-10-19T10:30:00+02:00_2026-10-19T11:10:00+02:00;2026-10-20T10:30:00+02:00_2026-10-20T11:10:00+02:00;2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T11:10:00+02:00;2026-10-24T17:00:00+02:00_2026-10-24T17:45:00+02:00;2026-10-25T11:00:00+02:00_2026-10-25T11:40:00+02:00;2026-10-26T10:30:00+02:00_2026-10-26T11:10:00+02:00;2026-10-27T10:30:00+02:00_2026-10-27T11:10:00+02:00;2026-10-28T10:30:00+02:00_2026-10-28T11:10:00+02:00;2026-10-31T17:00:00+02:00_2026-10-31T17:45:00+02:00;2026-11-01T11:00:00+02:00_2026-11-01T11:40:00+02:00

Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès  75019 Paris
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/grandeur-nature/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr


Afficher la carte du lieu Théâtre Paris-Villette et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)