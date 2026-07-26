Grandeur nature · Magalie Nadaud Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Seul dans sa chambre, un enfant règne sur un univers miniature où tout devient possible : les objets prennent vie, les espaces se transforment. Mais lorsque ses parents apparaissent, l’enfant redevient soudain minuscule face à un univers trop grand, trop haut, trop lourd. Entre théâtre, vidéo, marionnette, arts plastiques et création sonore, le spectacle invite à traverser des jeux d’échelles, des espaces naturels ou domestiques où l’enfant cherche sa juste place.

Une odyssée domestique sur le pouvoir du jeu, la liberté de créer et la manière de grandir dans un monde immense.

Du dimanche 18 octobre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

samedi

de 17h00 à 17h45

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 11h10

dimanche

de 11h00 à 11h40

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T14:00:00+02:00

fin : 2026-11-01T12:40:00+01:00

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Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/grandeur-nature/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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