Mireval

GRANDEUR NATURE | MAGALIE NADAUD NICOLAS LIAUTARD

Avenue de Montpellier Mireval Hérault

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-27

fin : 2027-02-27

Date(s) :

2027-02-27

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Grandeur Nature est une expérience muette et sensorielle qui invite les très jeunes spectateurs à devenir acteurs de ce qu’ils voient. Convoquant plusieurs techniques (marionnettes, décors numériques, jeux acoustiques), ce spectacle joue sur les variations de taille qui font vaciller la perception.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue de Montpellier Mireval 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

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English :

L’événement GRANDEUR NATURE | MAGALIE NADAUD NICOLAS LIAUTARD Mireval a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau