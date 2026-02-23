Grandir à la campagne, réussir en ville ? Vie du citoyen Rennes Vendredi 27 mars, 14h15 Ille-et-Vilaine

Élèves de la campagne et élèves de la ville : quels décalages ?

Un temps d’échange autour de l’influence de la campagne sur l’avenir des jeunes, leurs perspectives d’orientation et de réussite. Avec **Benoît Feildel**, maître de conférences en aménagement de l’espace et urbanisme.

“Nous sommes un groupe d’élèves de seconde du **lycée Jean-Marie de La Mennais** à Retiers, commune classée comme “bourg rural”. Dans le cadre de l’option découverte culturelle de notre établissement, nous souhaitons interroger nos parcours, nos origines rurales et les choix d’orientation qui s’offrent à nous.”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:15:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T15:00:00.000+01:00

Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



