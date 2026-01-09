Grandir avec les livres Nérac

Grandir avec les livres

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Un temps de lecture chaleureux animé par les bénévoles de Lire et Faire Lire, spécialement conçu pour les familles. Histoires, partages et plaisir de lire se conjuguent pour accompagner les plus jeunes dans leur découverte des livres et du goût de la lecture.

40 min sur réservation. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

