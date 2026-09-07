Grandir en douceur : protéger bébé des polluants invisibles, Service Municipal Petite Enfance, Carvin

Informations pratiques

Grandir en douceur : protéger bébé des polluants invisibles Samedi 19 septembre, 09h30 Service Municipal Petite Enfance Pas-de-Calais

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Saviez-vous que l’air de nos maisons peut être plus pollué que l’air extérieur ? Découvrez comment limiter l’exposition de votre bébé aux polluants du quotidien et créer un environnement plus sain pour toute la famille.

Au programme : repérer les principales sources de pollution intérieure, adopter les bons gestes, choisir des produits plus sains et améliorer la qualité de l’air à la maison grâce à des conseils simples et faciles à appliquer.

Ouvert aux futurs parents et aux familles avec de jeunes enfants. Un atelier convivial pour échanger avec un professionnel et repartir avec des solutions concrètes pour protéger la santé de votre enfant au quotidien.

Service Municipal Petite Enfance 18 rue du Puits 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 66 14 00 90 »}]

Comment limiter l’exposition de bébé aux polluants du quotidien ? Cet atelier apportera des conseils pratiques et des gestes simples pour créer un environnement sain à la maison,

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