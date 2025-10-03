Grandir et apprendre en évitant les pièges des écrans

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Les écrans

Le Dr Anne-Lise Ducanda, médecin reconnu pour son expertise en développement de l’enfant, anime dans le monde entier des conférences sur l’impact des écrans sur les bébés et les enfants. Les écrans sont très difficiles à

réguler par les familles et ce n’est ni de la faute de l’enfant, ni de la faute de ses parents. Les bruits et les images qui défilent captent l’attention humaine et offrent du plaisir sans effort, privant l’enfant de ses besoins essentiels bouger, communiquer, jouer, lire, passer du temps avec ses amis et sa famille.

La surexposition des enfants aux écrans est devenue en 10 ans la première cause de troubles chez les enfants.

Le Dr Ducanda partage des conseils précieux pour accompagner les parents dans la gestion du temps d’écran de leurs enfants et de toute la famille. Sa conférence est très appréciée pour sa clarté et son approche bienveillante. Venez nombreux trouver les clés pour libérer vos enfants de l’emprise des écrans et leur donner toutes les chances de réussir à l’école. .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

