GRANDMA’S ASHES GOATFATHER – ROCK N EAT Lyon

GRANDMA’S ASHES GOATFATHER Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRESENTE : GRANDMA’S ASHES GOATFATHERGRANDMA’S ASHESFR/DE – Stoner Grunge RockDans l’intimité de la formule trio, GRANDMA’S ASHES narre un quotidien parisien terni par la violence et l’insensibilité. Purgées par l’énergie live du rock, les trois jeunes femmes communient avec leur public via un show explosif qui bouscule les représentations. En 2021 puis en 2023, elles sortent un EP, puis un premier album dans lesquels riffs puissants se mêlent à une voix claire pour livrer les émotions ambivalentes d’une épopée intime. The Fates, leur premier EP aux influences progressive et stoner annonçait déjà l’envie d’en découdre sur scène. Un amour pour la lourdeur qui s’est confirmé avec This Too Shall Pass, leur premier album chaleureusement accueilli par les médias et dans des centaines de salles françaises et des festivals prestigieux.Leur univers, riche de références mythologiques et artistiques, s’est déployé dans des pochettes et des clips narratifs aux images soignées. La poésie de leurs paroles porte aussi le message féministe et éco-anxieux d’une génération en proie aux doutes qui alerte sur la dégradation fulgurante de nos droits et de notre environnement.En 2025, Grandma’s Ashes s’apprêtent à donner suite à leur besoin d’expérimentation et de liberté avec leur deuxième album, BRUXISM à paraître sur leur nouveau label, Verycords, le 17 octobre 2025. Des compositions aux sonorités new wave et grunge, motivées par la scène, le besoin de porter une parole enragée et engagée toujours plus loin.

ROCK N EAT 32 QUAI ARLOING 69009 Lyon 69