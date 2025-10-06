GRANDMA’S ASHES SUN – L’AUTRE CANAL – CLUB Nancy

GRANDMA’S ASHES SUN Début : 2026-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans un trio aussi soudé qu’incisif, Grandma’s Ashes raconte les failles d’un quotidien urbain, entre violence sourde et insensibilité. Portées par l’urgence du live, les trois musiciennes offrent un rock puissant et cathartique, où riffs massifs et voix limpide se conjuguent pour livrer une épopée intime et percutante. Leur premier EP The Fates (2021) annonçait déjà la couleur : un goût pour le stoner et le prog, une envie d’en découdre sur scène. Confirmé en 2023 avec This Too Shall Pass, leur premier album salué par la presse, et défendu dans des salles emblématiques (La Maroquinerie, Le Trabendo), sur des scènes prestigieuses (Hellfest, Motocultor, Francofolies), comme dans les clubs espagnols. Le trio tisse un univers visuel fort – clips narratifs, pochettes évocatrices – nourri de mythologie et d’art, où s’exprime une poésie engagée. Féministe, lucide, éco-anxieuse, Grandma’s Ashes incarne la rage lucide d’une génération qui refuse de sombrer.

L'AUTRE CANAL – CLUB Boulevard d'Austrasie – 54000 Nancy