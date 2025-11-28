GRANDMAS HOUSE 111 – LA CORDO Romans Sur Isere

Post-punk tranchant & garage queer avec les furieuses Grandmas House et 111, pop sombre et synthétique made in Drôme.Entre tension post-punk et énergie brute, Grandmas House propulse un son garage acéré et frondeur, porté par un trio queer et radical venu de Bristol. Des textures électroniques aux lignes vocales percutantes, 111 propose un live viscéral, envoûtant et poétique.? Si vous aimez : The Slits, Idles, les guitares qui grincent et les voix qui claquentDans le cadre du festival Les Femmes s’en Mêlent, La Cordo célèbre les artistes femmes et minorités de genre qui bousculent les scènes actuelles.Bar et restauration sur place dès 19h.Ouverture des portes de la salle à 20h.Billetterie sur place dès 19h30. Une majoration de 2€ s’applique sur place.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26