Grand’messe suivie de la bénédiction des chevaux et cavaliers Artolsheim

Grand’messe suivie de la bénédiction des chevaux et cavaliers

Les Bains Artolsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-15 09:30:00

2025-08-15

Messe à la chapelle du Bad à 9h30.

A l’issue de la célébration, bénédiction des fruits de la terre et bénédiction des cavaliers avec chevaux et attelages

Apéritif à partir de 11h, repas sur réservation .

Les Bains Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 65 76 97 jehl.gerard@evc.net

