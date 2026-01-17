Grands Airs d’Opéra et Chants Sacrés La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Grands Airs d’Opéra et Chants Sacrés

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Après deux représentations complètes de Ténor in flamenco à La Maison Nugues en 2025 restées dans les mémoires, le Ténor Di Bettino est de retour pour vous faire vivre un moment inoubliable.

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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

After two memorable full-length performances of Ténor in flamenco at La Maison Nugues in 2025, Ténor Di Bettino is back to bring you an unforgettable experience.

L’événement Grands Airs d’Opéra et Chants Sacrés Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme