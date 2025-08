Grands airs d’opéra Jean-marc Turpin, ténor et Chiho Miyamoto, pianiste Chassant

Grands airs d’opéra Jean-marc Turpin, ténor et Chiho Miyamoto, pianiste Chassant samedi 23 août 2025.

Grands airs d’opéra Jean-marc Turpin, ténor et Chiho Miyamoto, pianiste

Chassant Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 20:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Jean-Marc Turpin, ténor et Chiho Miyamoto, pianiste vous propose de grands airs d’opéra comme Bizet, Donizetti, Ravel, Verdi à la Villa Charpentier le 23 aout 2025.

.

Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Jean-Marc Turpin, tenor, and Chiho Miyamoto, pianist, offer you great opera arias by Bizet, Donizetti, Ravel and Verdi at Villa Charpentier on August 23, 2025.

German :

Jean-Marc Turpin, Tenor, und Chiho Miyamoto, Pianistin, bieten Ihnen große Opernarien wie Bizet, Donizetti, Ravel, Verdi in der Villa Charpentier am 23. August 2025.

Italiano :

Il tenore Jean-Marc Turpin e la pianista Chiho Miyamoto eseguiranno grandi arie d’opera di Bizet, Donizetti, Ravel e Verdi a Villa Charpentier il 23 agosto 2025.

Espanol :

El tenor Jean-Marc Turpin y la pianista Chiho Miyamoto interpretarán grandes arias de ópera de Bizet, Donizetti, Ravel y Verdi en Villa Charpentier el 23 de agosto de 2025.

L’événement Grands airs d’opéra Jean-marc Turpin, ténor et Chiho Miyamoto, pianiste Chassant a été mis à jour le 2025-07-30 par OTs DU PERCHE