Grands airs d’opérette et de la chanson française Grand salon de l’hôtel de ville Remiremont

Grands airs d’opérette et de la chanson française Grand salon de l’hôtel de ville Remiremont dimanche 14 septembre 2025.

Grands airs d’opérette et de la chanson française

Grand salon de l’hôtel de ville 1 Place Christian Poncelet Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

Date(s) :

2025-09-14

L’association Musique à Remiremont propose un concert de fin d’été dans la gaieté , en compagnie de la soprane Amélie Thaïs-Lambert pour un récital avec accompagnement piano d’airs d’opérette et de chansons de Barbara et Edith Piaf.Tout public

0 .

Grand salon de l’hôtel de ville 1 Place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 11 44 67 73

English :

The Musique à Remiremont association offers a cheerful end-of-summer concert, featuring soprano Amélie Thaïs-Lambert in a recital with piano accompaniment of operetta arias and songs by Barbara and Edith Piaf.

German :

Der Verein Musique à Remiremont bietet ein heiteres Spätsommerkonzert an, bei dem die Sopranistin Amélie Thaïs-Lambert einen Liederabend mit Klavierbegleitung mit Operettenmelodien und Chansons von Barbara und Edith Piaf gibt.

Italiano :

L’associazione Musique à Remiremont propone un allegro concerto di fine estate con il soprano Amélie Thaïs-Lambert in un recital con accompagnamento al pianoforte di arie d’operetta e canzoni di Barbara e Edith Piaf.

Espanol :

La asociación Musique à Remiremont ofrece un alegre concierto de fin de verano con la soprano Amélie Thaïs-Lambert en un recital con acompañamiento de piano de arias de opereta y canciones de Barbara y Edith Piaf.

L’événement Grands airs d’opérette et de la chanson française Remiremont a été mis à jour le 2025-08-27 par OT REMIREMONT