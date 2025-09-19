Grands bals Renaissance du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay

Grands bals Renaissance du Roi de l’Oiseau Le Puy-en-Velay vendredi 19 septembre 2025.

Grands bals Renaissance du Roi de l’Oiseau

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

billetterie sur place

Début : Vendredi 2025-09-19 22:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-19

Les grands bals de la Verveine du Velay le vendredi, et de la Lentille le samedi, offrent chaque année l’occasion à tous de goûter aux plaisirs de la danse historique.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Every year, the Verveine du Velay ball on Friday, and the Lentille ball on Saturday, give everyone the chance to sample the pleasures of historic dancing.

German :

Die großen Bälle « Verveine du Velay » am Freitag und « La Lentille » am Samstag bieten jedes Jahr allen die Gelegenheit, die Freuden des historischen Tanzes zu erleben.

Italiano :

Ogni anno, i grandi balli di Verveine du Velay, il venerdì, e di Lentille, il sabato, offrono a tutti la possibilità di assaporare i piaceri della danza storica.

Espanol :

Cada año, los grandes bailes de Verveine du Velay, los viernes, y de Lentille, los sábados, ofrecen a todo el mundo la oportunidad de probar los placeres del baile histórico.

