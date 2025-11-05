Grands Chemins Prieuré de La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire

Grands Chemins

Prieuré de La Charité-sur-Loire Cour du Chateau La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:00:00

fin : 2025-11-30 23:30:00

Date(s) :

2025-11-05

Curiosité, accueil, partage sont les mots-clés de GRANDS CHEMINS, le grand rendez-vous culturel, international et solidaire de novembre dans la Nièvre. Chaque année une nouvelle destination nous invite à découvrir des cultures d’ailleurs et à réfléchir autrement aux grands enjeux communs de notre planète.

En 2025, nous partons vers les déserts lieux de vide mais aussi de vie, écosystèmes aussi redoutables que fragiles, ils sont les témoins silencieux des exodes de ce siècle. Qu’ils soient chauds comme le Sahara ou froids comme l’Antarctique, les déserts sont aussi de formidables espaces de rêves, de réflexion, d’aventure et d’imagination. .

Prieuré de La Charité-sur-Loire Cour du Chateau La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 communication@citedumot.fr

