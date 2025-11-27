Grands Chemins Rencontre littéraire Trainspotter d’Ehsan Norouzi Librairie le Millefeuille Clamecy

Grands Chemins Rencontre littéraire Trainspotter d’Ehsan Norouzi

Librairie le Millefeuille 20-22 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27 20:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Grands Chemins 2025, de la Cité du mot, est un rendez-vous culturel international et solidaire et une invitation au voyage et à la découverte des cultures d’ailleurs. Dans ce cadre, la librairie le Millefeuille, l’association Résistances d’hier et d’aujourd’hui et la Cité du mot, vous proposent une rencontre littéraire avec Ehsan Norouzi, conteur vagabond, pour son livre Trainspotter Librairie Le Millefeuille Clamecy Jeudi 27 novembre 2025 à 18h30 .

Librairie le Millefeuille 20-22 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 99 38 info@citedumot.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Grands Chemins Rencontre littéraire Trainspotter d’Ehsan Norouzi Clamecy a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Clamecy Haut Nivernais