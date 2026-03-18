GRANDS CHOEURS CÉLÈBRES Prades
GRANDS CHOEURS CÉLÈBRES Prades dimanche 12 avril 2026.
GRANDS CHOEURS CÉLÈBRES
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert symphonique à l’église Saint-Pierre par l’Orchestre Symphonique Alénya Roussillon à 18 h Grands choeurs célèbres sacrés et profanes
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 16 28 13
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English :
Symphonic concert at Saint-Pierre church by the Orchestre Symphonique Alénya Roussillon at 6 p.m. Famous sacred and secular choirs
L’événement GRANDS CHOEURS CÉLÈBRES Prades a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI CONFLENT CANIGO