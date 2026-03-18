GRANDS CHOEURS CÉLÈBRES

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert symphonique à l’église Saint-Pierre par l’Orchestre Symphonique Alénya Roussillon à 18 h Grands choeurs célèbres sacrés et profanes

.

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 16 28 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Symphonic concert at Saint-Pierre church by the Orchestre Symphonique Alénya Roussillon at 6 p.m. Famous sacred and secular choirs

L’événement GRANDS CHOEURS CÉLÈBRES Prades a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI CONFLENT CANIGO