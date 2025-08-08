Grands classiques 70 ans de l’art et essai Trescalan La Turballe

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-11

2025-08-08 2025-08-11 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-22 2025-08-25

Fondée en 1995, l’Association Française des Cinémas Art & Essai (AFCAE) célèbre cette année ses 70 ans d’engagement en faveur de la diffusion en salles des films d’auteurs français et étrangers.

Pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons de voir, revoir et partager des films cultes recommandés Art & Essai qui jalonnent une vie de cinéphile !

Chaque lundi à 11H un film jeune public

Chaque vendredi à 21H (environ) un film tout public

Au programme :

Vendredi 11 juillet à 21H 3 hommes et un couffin

Lundi 14 juillet à 11H Azur et Asmar dès 5 ans

Vendredi 18 juillet à 21H La soif du mal

Lundi 21 juillet à 11H La ruée vers l’or dès 5 ans

Vendredi 25 juillet à 21H15 Les roseaux sauvages

Lundi 28 juillet à 11H Le peuple migrateur dès 7 ans

Vendredi 1er août à 21H15 2046

Lundi 4 août à 11H Mon voisin Totoro dès 4 ans

Vendredi 8 août à 21H15 Ils vont tous bien !

Lundi 11 août à 11h Minuscule 2 les mandibules du bout du monde dès 6 ans

Vendredi 15 août à 21H15 The Truman Show

Lundi 18 août à 11H Shrek dès 7 ans

Vendredi 22 août à 21H Yi Yi

Lundi 25 août à 11H La prophétie des grenouilles dès 6 ans .

Trescalan Place des Anciens Combattants La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 79 09 cinema.atlantic@gmail.com

