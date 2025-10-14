Grands Crus de Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux

Grands Crus de Bordeaux Jeudi 11 décembre, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Début : 2025-12-11T18:30:00+01:00 – 2025-12-11T19:30:00+01:00

Fin : 2025-12-11T20:30:00+01:00 – 2025-12-11T21:30:00+01:00

Deux séances sont proposées pour tous nos afterworks dégustations, la première à 18h30 et la seconde à 20h30.

Nous vous invitons à cet afterwork dédié à trois grands Crus de Bordeaux. Bien que représentant seulement 5 % de la superficie viticole de la région, ces crus classés jouissent d’une renommée internationale.

De Saint-Emilion à Pomerol, en passant par Pessac-Léognan et Saint-Julien, vous aurez l’occasion d’explorer les différences de styles entre les terroirs de la rive gauche et de la rive droite, de mieux comprendre les classifications des vins bordelais ainsi que les méthodes de vinification spécifiques à cette prestigieuse région.

Animé par : Raul VEGA, animateur sommelier à la Cité du Vin

En partenariat avec : Union des Grands Crus (UGCB)

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2525245049890401359 »}]

Dégustez 3 Grands Crus classés de Bordeaux dégustation vins