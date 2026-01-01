Grands espaces Concert de l’orchestre symphonique du conservatoire Alençon

Grands espaces Concert de l’orchestre symphonique du conservatoire

Cours Clémenceau Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17 19:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2026 à la Halle aux toiles

L’orchestre symphonique du conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) vous convie en ce début d’année à deux rendez-vous placés sous le signe de la musique des XXe et XXIe siècles.

Samedi 17 et Dimanche 18 janvier 2026

Concert de l’orchestre symphonique

Grands espaces Musique des XXe et XXIe siècles

Gratuit sur réservation via la billetterie en ligne www.cu-alencon-conservatoire.mapado.com et sur place avant le concert dans la limite des places disponibles

Toutes les informations sur cu-alencon.fr

En quelques notes et au travers des couleurs sonores profondes, quatre grands compositeurs seront mis à l’honneur.

Programme

• Fanfare for the Common Man d’Aaron Copland, compositeur américain (1900-1990)

• Adagio pour cordes de Samuel Barber, compositeur américain (1910-1981)

• Bourbon Street Jingling Jollies de Duke Ellington, compositeur américain (1899-1974)

• Toi création de François Lemonnier, compositeur français (né en 1961) © François Lemonnier • In C de Terry Riley, compositeur américain (né en 1935) Direction François Lemonnier

▶ Pratique Samedi 17 janvier 2026 à 18 h Dimanche 18 janvier 2026 à 15 h Halle aux toiles Cours Clemenceau à Alençon

Gratuit sur réservation via la billetterie en ligne www.cu-alencon-conservatoire.mapado.com et sur place avant le concert dans la limite des places disponibles

▶ Renseignements Conservatoire à Rayonnement Départemental 13 rue Charles Aveline, Alençon Tél. 02 33 32 41 72 www.cu-alencon.fr [rubrique Culture & Tourisme] .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grands espaces Concert de l’orchestre symphonique du conservatoire

L’événement Grands espaces Concert de l’orchestre symphonique du conservatoire Alençon a été mis à jour le 2026-01-03 par OT CUA ALENCON