Grands jeux en bois de la ludothèque Pics et Colégram Guillestre

Grands jeux en bois de la ludothèque Pics et Colégram

Place du portail Guillestre Hautes-Alpes

Début : Jeudi 2025-08-20

fin : 2025-08-21

2025-08-20

Des jeux pour tous les âges et pour toutes les envies !

Place du portail Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

It’s THE 100% family festival in the Hautes-Alpes!

We look forward to seeing you on August 20, 21 and 22 for a colorful edition!

German :

Spiele für jedes Alter und jede Lust!

Italiano :

Giochi per tutte le età e per tutti i gusti!

Espanol :

Juegos para todas las edades y todos los gustos

