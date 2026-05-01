Kaala-Gomen

Grands Marché du Jana

Kaala-Gomen Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-15 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12

Le Grand Marché du Jana se tient les samedis selon le calendrier 2026 communiqué, de 07h00 à 13h00 dans l’espace Jana, autour des produits vivriers, artisanat local, animations et restauration sur place.

.

Kaala-Gomen 98817 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 95.20.27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grand Marché du Jana is held on Saturdays, according to the 2026 calendar, from 07:00 to 13:00 in the Jana area, featuring food products, local crafts, entertainment and on-site catering.

L’événement Grands Marché du Jana Kaala-Gomen a été mis à jour le 2026-05-07 par Tourisme Province Nord