Grands-parents, voici un bon plan !, 2 rue Frédéric Mottez Lille, Lille

Grands-parents, voici un bon plan ! Mardi 17 février, 14h00 2 rue Frédéric Mottez Lille Nord

* C’est quoi ? => Animation inter-générations au Musée des écoles.

* Que ferez-vous avec les enfants ou petits-enfants au début des vacances de février ? Emmenez-les à l’école ! Si, si, ce n’est pas n’importe quelle école, c’est celle de votre enfance, dans un formidable musée.

* N’hésitez pas, le Maître d’école vous expliquera tout sur cette école d’autrefois.

* Puis vous ferez une dictée à l’encre.

* Ensuite vous verrez une expo : La réclame par les buvards.

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.

* C’est quand ? => le mardi 17 février, de 14H à 16H15.

* C’est où ? => 2, rue Frédéric Mottez, à Lille. (M° Mairie de Lille ou Gd Palais)

* C’est pour qui ? => Les GRANDS-PARENTS et leurs PETITS-ENFANTS (6 ans et plus, les parents aussi)

* C’est combien ? => 5,00 € par personne / 2,00 € par enfant de 6 à 11 ans. (pas de lecteur de carte bleue)

* Comment s’inscrire ? => Réservation au 07 66 90 03 29 (car places limitées)

2 rue Frédéric Mottez Lille 2 rue Frédéric Mottez Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 52 33 15 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087790940243 [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 90 03 29 »}] Derrière l’Hôtel de Ville de Lille

