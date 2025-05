Grands prix régionaux de musique FSCF – Saint-Just-Malmont, 17 mai 2025 07:00, Saint-Just-Malmont.

Haute-Loire

Grands prix régionaux de musique FSCF Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Velay Synergie organise les grands prix de musique de la Fédération Sportive et Culturelle de France.

Buvette et snack sur place, repas sur réservation.

Accès gratuit de 14h à 17h, accès payant à partir de 17h.

Gymnase n°1

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes velaysynergie@gmail.com

English :

Velay Synergie organizes the music grand prix of the Fédération Sportive et Culturelle de France.

Refreshment bar and snack bar on site, meals on reservation.

Free access from 2pm to 5pm, paying access from 5pm.

German :

Velay Synergie organisiert die großen Musikpreise der Fédération Sportive et Culturelle de France.

Erfrischungsstände und Snacks vor Ort, Essen auf Vorbestellung.

Kostenloser Zugang von 14:00 bis 17:00 Uhr, kostenpflichtiger Zugang ab 17:00 Uhr.

Italiano :

Velay Synergie organizza il Grand Prix di musica della Fédération Sportive et Culturelle de France.

Bar e snack bar in loco, pasti su prenotazione.

Ingresso libero dalle 14.00 alle 17.00, ingresso a pagamento dalle 17.00.

Espanol :

Velay Synergie organiza el gran premio de música de la Fédération Sportive et Culturelle de France.

Bar y cafetería in situ, comidas previa reserva.

Entrada gratuita de 14:00 a 17:00, entrada de pago a partir de las 17:00.

