GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES SPECTACLE « DANSE AVEC LES LIVRES » Villeneuve-lès-Béziers
1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Au festival Gd Zyeux Petites Oreilles, Laurence Pagès présente Danse avec les livres, un spectacle poétique mêlant danse et lecture dès 4 ans. Gratuit, sur réservation.
Dans le cadre du festival Gd Zyeux Petites Oreilles, la chorégraphe Laurence Pagès invite les enfants dès 4 ans à découvrir Danse avec les livres. Entre mouvements dansés, histoires et imaginaire, les livres prennent vie et deviennent partenaires de jeu et de poésie. Un spectacle sensible et original à partager en famille. Gratuit et sur réservation. .
1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr
English :
At the Gd Zyeux Petites Oreilles festival, Laurence Pagès presents Danse avec les livres, a poetic show combining dance and reading for ages 4 and up. Free, booking required.
German :
Beim Festival Gd Zyeux Petites Oreilles präsentiert Laurence Pagès Danse avec les livres, eine poetische Aufführung, die Tanz und Lesen miteinander verbindet, ab 4 Jahren. Kostenlos, mit Reservierung.
Italiano :
Al festival Gd Zyeux Petites Oreilles, Laurence Pagès presenta Danse avec les livres, uno spettacolo poetico che unisce danza e lettura per bambini dai 4 anni in su. Gratuito, su prenotazione.
Espanol :
En el festival Gd Zyeux Petites Oreilles, Laurence Pagès presenta Danse avec les livres, un espectáculo poético que combina danza y lectura para niños a partir de 4 años. Gratis, previa reserva.
