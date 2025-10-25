GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES SPECTACLE « LUNE ET L’ACCORDEON » Villeneuve-lès-Béziers

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Au festival Gd Zyeux Petites Oreilles, la Cie de Théâtre Francophone présente Lune et l’accordéon, un spectacle musical et poétique dès 6 mois. Gratuit, sur réservation.

Dans le cadre du festival Gd Zyeux Petites Oreilles, découvrez Lune et l’accordéon de la Cie de Théâtre Francophone. Ce spectacle sensible mêle musique et poésie pour éveiller l’imaginaire des tout-petits dès 6 mois. Accordéon envoûtant et douce mise en scène invitent au rêve et au voyage. Un moment artistique à partager en famille. Gratuit et sur réservation. .

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51

English :

At the Gd Zyeux Petites Oreilles festival, the Cie de Théâtre Francophone presents Lune et l?accordéon, a musical and poetic show for 6 months and up. Free, booking required.

German :

Beim Festival Gd Zyeux Petites Oreilles präsentiert die Cie de Théâtre Francophone Lune et l’accordéon, ein musikalisches und poetisches Schauspiel ab 6 Monaten. Kostenlos, mit Reservierung.

Italiano :

In occasione del festival Gd Zyeux Petites Oreilles, la Cie de Théâtre Francophone presenta Lune et l’accordéon, uno spettacolo musicale e poetico per bambini dai 6 mesi in su. Gratuito, su prenotazione.

Espanol :

En el festival Gd Zyeux Petites Oreilles, la Cie de Théâtre Francophone presenta Lune et l’accordéon, un espectáculo musical y poético para niños a partir de 6 meses. Gratis, previa reserva.

