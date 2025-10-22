GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES SPECTACLE « MARIONNETTES » Villeneuve-lès-Béziers

GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES SPECTACLE « MARIONNETTES »

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Dans le cadre du festival Gd Zyeux Petites Oreilles, découvrez Là , un spectacle de marionnettes poétique pour les tout-petits dès 1 an. Gratuit, sur réservation.

Le festival Gd Zyeux Petites Oreilles invite les plus jeunes dès 1 an à découvrir Là , un spectacle de marionnettes tendre et poétique. Entre jeux de formes, de matières et de mouvements, cette création émerveille les tout-petits tout en éveillant leur curiosité. Un moment de douceur et de partage à vivre en famille. Gratuit et sur réservation. .

1 Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

English :

As part of the Gd Zyeux Petites Oreilles festival, discover « Là », a poetic puppet show for toddlers aged 1 and over. Free, booking required.

German :

Im Rahmen des Festivals Gd Zyeux Petites Oreilles entdecken Sie « Là », ein poetisches Marionettenspiel für Kleinkinder ab 1 Jahr. Kostenlos, mit Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito del festival Gd Zyeux Petites Oreilles, scoprite « Là », uno spettacolo poetico di marionette per bambini a partire da 1 anno. Gratuito, su prenotazione.

Espanol :

En el marco del festival Gd Zyeux Petites Oreilles, descubra « Là », un espectáculo poético de marionetas para niños a partir de 1 año. Gratis, previa reserva.

