Grange aux Dîmes en fête Grange aux Dimes Belle-Église

Grange aux Dîmes en fête Dimanche 21 septembre, 10h00 Grange aux Dimes Oise

Activités gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Nous vous proposons des ateliers d’initiation à la sculpture sur pierre, à la mosaïque, création d’un village en paper toys.

Exposition d’art avec la présence d’une restauratrice qui vous présentera son travail de restauration d’un tableau classé de l’église.

Circuit énigmes: entrées du parc Samara et de l’abbaye de Rayoumont à gagner

16h concert Fest Noz en partenariat avec le conservatoire de musique de Persan

Restauration sur place en partenariat avec le bistrot de pays « l’auberge des tilleuls » Heilles

Grange aux Dimes 8 rue des écoles 60540 Belle Eglise Belle-Église 60540 Oise Hauts-de-France 03 44 08 50 26 http://belle-eglise.fr Nous souhaitons réhabiliter un ensemble de bâtiments composé d’une ferme abbatiale, une grange aux dimes et des dépendances. Cet espace est situé au cœur du village. Nous avons le projet de créer un lieu créateur de liens. Nous avons débuté les travaux et rénover la toiture de la grange aux dimes. Nous avons également aménager une partie des dépendances pour accueillir la médiathèque du village. Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion pour nous d’animer le lieu en proposant des ateliers d’artisans d’art, des expositions, des concerts, du théâtre. Le lieu se situe proche du parking de la mairie.

