Granges vivantes, patrimoines partagés Journées européennes du patrimoine à la Maison du Parc Piney

Maison du Parc, 4 D43 10220 Piney Piney Aube

Une journée de rencontres, de découvertes et de transmission, pour célébrer les patrimoines naturels, bâtis et humains du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient !

De 10h à 17h

-Marché des producteurs et des savoir-faire, buvette et restauration. Producteurs labellisés Valeurs Parcs et produits locaux.

-Exposition les granges du Parc à travers l’objectif. En partenariat avec l’Union Photographique Champenoise

De 11h à 12h

-Conférence Les granges du Parc Témoins d’un patrimoine vivant . Animée par Gilles Deborde (Conseil scientifique du Parc) et Benoît Vélu (guide du Parc).

De 13h30 à 15h30

-Balade commentée Les secrets du Colosse aux pieds d’argile , sur réservation https://tinyurl.com/2c8gqdwk . Visite de la forêt du Grand Orient, par l’ONF et le PNRFO, pour les 50 ans du Conservatoire du Littoral.

De 14h à 17h

-Ateliers pour enfants. Atelier à la découverte des rapaces nocturnes et atelier argile par le guide du Parc.

De 16 à 17h

-Conférence-Table ronde Regards croisés sur le patrimoine bâti . Temps d’échange consacré aux organismes de conseil et aux enjeux de conservation du patrimoine bâti rural (avec la Fondation du Patrimoine et l’UDAP).

Et aussi…

Jeux de piste les Quêtes de la Forêt d’Orient . Jeux d’énigmes en autonomie en forêt. Kit de jeu à retirer à l’accueil de la Maison du Parc (payant). .

Maison du Parc, 4 D43 10220 Piney Piney 10220 Aube Grand Est contact@pnr-foret-orient.fr

