GRANNY PARTY RESTAURANT MENINA Lempaut
GRANNY PARTY RESTAURANT MENINA Lempaut dimanche 17 août 2025.
GRANNY PARTY RESTAURANT MENINA
RESTAURANT MENINA Lempaut Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 12:30:00
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-17
Venez faire la fête !
Ménina fait tomber les bigoudis et t’invite à un déjeuner qui sent bon le dimanche… mais avec du son. Un menu unique comme chez mamie œuf mimosa, poulet-frites, trou normand, dessert gourmand et un peu plus encore… Un menu généreux et réconfortant à 45€ (hors boissons). / DJ en live pour faire monter la sauce (et le son) / Ambiance nappe à carreaux et sonotones off / Ménina La Bousquetarié, 81700 Lempaut / Dimanche 17 août réservation obligatoire / Rdv à 12h30 (mamie n’aime pas les retards) / Les places sont limitées. .
RESTAURANT MENINA Lempaut 81700 Tarn Occitanie
English :
Come and celebrate!
German :
Kommt und feiert mit!
Italiano :
Venite a festeggiare!
Espanol :
¡Ven a celebrarlo!
L’événement GRANNY PARTY RESTAURANT MENINA Lempaut a été mis à jour le 2025-08-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE