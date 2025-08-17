GRANNY PARTY RESTAURANT MENINA Lempaut

Venez faire la fête !

Ménina fait tomber les bigoudis et t’invite à un déjeuner qui sent bon le dimanche… mais avec du son. Un menu unique comme chez mamie œuf mimosa, poulet-frites, trou normand, dessert gourmand et un peu plus encore… Un menu généreux et réconfortant à 45€ (hors boissons). / DJ en live pour faire monter la sauce (et le son) / Ambiance nappe à carreaux et sonotones off / Ménina La Bousquetarié, 81700 Lempaut / Dimanche 17 août réservation obligatoire / Rdv à 12h30 (mamie n’aime pas les retards) / Les places sont limitées. .

