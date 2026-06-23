Grant Stewart – Michael Weiss – Joan Fort « New York » Quintet ⎥Pianissimo Vol XXI Sunset Sunside Paris
Grant Stewart – Michael Weiss – Joan Fort « New York » Quintet ⎥Pianissimo Vol XXI Sunset Sunside Paris dimanche 12 juillet 2026.
« Le Joan Fort NY Quintet est un ensemble de jazz international exceptionnel dirigé par le guitariste espagnol Joan Fort, qui présente les morceaux de son nouvel album acclamé, *Hangin’ In*.
Certains albums naissent de la persévérance ; d’autres, de la détermination à aller de l’avant alors qu’il serait plus facile d’abandonner. Hangin’ In est les deux à la fois : un recueil qui raconte l’histoire d’un musicien originaire d’une petite ville d’Espagne qui a suivi les échos du jazz à travers l’océan Atlantique et s’est retrouvé accueilli par certains des meilleurs musiciens de New York.
L’album, tout comme le spectacle, capture l’essence de ce parcours : des compositions originales profondément expressives, inspirées par la vie à l’étranger, par les difficultés, les doutes et les triomphes discrets qui accompagnent la poursuite de rêves musicaux dans des lieux inconnus. Il en résulte un son à la fois intime et puissant, fermement ancré dans le swing et la tradition du jazz new-yorkais, tout en étant façonné par la voix unique du compositeur et guitariste espagnol.
Un événement incontournable pour les amateurs de musique live et de jazz !
Un son à la fois intime et puissant, fermement ancré dans le swing et la tradition du jazz new-yorkais, tout en étant façonné par la voix unique du compositeur et guitariste Joan Fort.
Un événement incontournable pour les amateurs de musique live et de jazz !
Le samedi 11 juillet 2026
de 21h30 à 23h59
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-12T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-12T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T21:30:00+02:00_2026-07-11T23:59:00+02:00
Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris
https://www.sunset-sunside.com/concert/grant-stewart-michael-weiss-joan-fort-new-york-quintet/ +33140264660 https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/
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