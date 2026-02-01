Granville en musique scène ouverte Bar Hôtel Mercure le Grand Large Granville

Granville en musique scène ouverte

Bar Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-25 21:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Tous les mercredis soirs de 18h à 21h.

Amateurs, passionnés ou pros, ce rendez-vous est pour vous !

Venez partager votre musique dans une scène ouverte conviviale dans notre nouveau bar. Apportez votre instrument et jouez devant un public curieux et enthousiaste.

Pour vous lancer facilement, un piano est déjà sur place.

Et bonne nouvelle… c’est ouvert au public !

Rejoignez-nous pour un moment de musique, de partage et de bonne humeur autour d’un bon verre ?? .

Bar Hôtel Mercure le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Granville en musique scène ouverte Granville a été mis à jour le 2026-01-29 par OTGTM BIT Bréhal