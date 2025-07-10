Graouh ! à l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve

Graouh ! à l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve jeudi 10 juillet 2025.

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-10
fin : 2025-10-24

2025-07-10 2025-10-24

Première immersion dans un monument historique avec bébé. En compagnie de Charabia un animal fantastique aux supers-pouvoirs, les enfants se familiarisent avec l’univers des animaux fantastiques présents à l’abbaye (et ses chapiteaux sculptés), déambulent et patouillent en plein-air. En somme, un vrai moment de partage et d’éveil culturel.   .

Abbaye de La Sauve-Majeure 14 Rue de l’Abbaye La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 01 55  abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr

