Graouh ! à l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve

Graouh ! à l'abbaye de La Sauve-Majeure

jeudi 10 juillet 2025.
Abbaye de La Sauve-Majeure
14 Rue de l'Abbaye
La Sauve
Gironde
Tarif : 4 EUR
Début : 2025-07-10
fin : 2025-10-24
2025-07-10 2025-10-24
Première immersion dans un monument historique avec bébé. En compagnie de Charabia un animal fantastique aux supers-pouvoirs, les enfants se familiarisent avec l’univers des animaux fantastiques présents à l’abbaye (et ses chapiteaux sculptés), déambulent et patouillent en plein-air. En somme, un vrai moment de partage et d’éveil culturel. .
+33 5 56 23 01 55
abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr
