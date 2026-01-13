Graphique, une création instantanée à découvrir au Regard du Cygne Le Regard du Cygne Paris

Graphique – Damiano Foà

Mêlant danse, dessin et musique, Graphique est une oeuvre sans préméditation qui se compose en direct, échappant au récit pour mieux toucher au sensible. Toujours en mouvement, les lignes du corps répondent à celles du trait, et inversement. Au plateau, les disciplines se croisent et s’influencent dans un dialogue hors des mots, réinventant sans cesse une langue commune, éphémère et instantanée. Les paysages abstraits qui s’esquissent et s’effacent sous les yeux sont alors autant d’appels d’air pour l’imaginaire.

À partir de 6 ans

Damiano Foà – Biographie

Damiano FOÀ est un artiste multiple : danseur, chorégraphe, créateur lumière et vidéo. Il fonde la compagnie Silenda avec Laura Simi en 1993. Iels créent plus d’une vingtaine de piéces explorant notamment les rencontres avec d’autres disciplines. Silenda co-dirige La coopérative Chorégraphique à Caen.

L’artiste Damiano Foà s’empare du plateau du Regard du Cygne avec sa pièce chorégraphique, plastique et musicale Graphique.

Le vendredi 03 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 11 à 17 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-03T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T19:30:00+02:00_2026-04-03T20:30:00+02:00

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/graphique-damiano-foa/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne



