Grappelli my love // Jazz Partner’s Salle Ph’Art, Casino Capbreton Capbreton

Grappelli my love // Jazz Partner’s Salle Ph’Art, Casino Capbreton Capbreton vendredi 3 octobre 2025.

Grappelli my love // Jazz Partner’s

Salle Ph’Art, Casino Capbreton 1 Boulevard François Mitterrand Capbreton Landes

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Aucun violoniste n’a marqué le monde du Jazz comme Stéphane Grappelli.

David Abeijon (violon), Eddie Dhaini (guitare) et Aurélien Gody (contrebasse) rendent dans ce projet un hommage plein de tendresse à l’homme au violon dans une des formations qu’il affectionnait le plus.

Aucun violoniste n’a marqué le monde du Jazz comme Stéphane Grappelli.

David Abeijon (violon), Eddie Dhaini (guitare) et Aurélien Gody (contrebasse) rendent dans ce projet un hommage plein de tendresse à l’homme au violon dans une des formations qu’il affectionnait le plus.

Des swings virtuoses aux douces ballades, ce trio de haut vol retrace les années marquant la carrière internationale de l’éternel parisien.

GRAPPELLI MY LOVE, nous proposent un retour sur la période du trio Stéphane Grappelli, Marc Fosset, Jean-Philippe Viret, dans les années 90 (du siècle dernier). A cette occasion, Stéphane Grappelli sortait de son héritage swing manouche, en affirmant son propre style. .

Salle Ph’Art, Casino Capbreton 1 Boulevard François Mitterrand Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 13 00 jazz.partners40130@gmail.com

English : Grappelli my love // Jazz Partner’s

No violinist has marked the world of jazz like Stéphane Grappelli.

In this project, David Abeijon (violin), Eddie Dhaini (guitar) and Aurélien Gody (double bass) pay a tender tribute to the man with the violin in one of his most beloved ensembles.

German : Grappelli my love // Jazz Partner’s

Kein Geiger hat die Welt des Jazz so geprägt wie Stéphane Grappelli.

David Abeijon (Violine), Eddie Dhaini (Gitarre) und Aurélien Gody (Kontrabass) erweisen dem Mann mit der Geige in einer seiner Lieblingsformationen in diesem Projekt eine liebevolle Hommage.

Italiano :

Nessun violinista ha lasciato un segno più grande nel mondo del jazz di Stéphane Grappelli.

In questo progetto, David Abeijon (violino), Eddie Dhaini (chitarra) e Aurélien Gody (contrabbasso) rendono un tenero omaggio all’uomo con il violino in uno dei suoi ensemble preferiti.

Espanol : Grappelli my love // Jazz Partner’s

Ningún violinista ha dejado tanta huella en el mundo del jazz como Stéphane Grappelli.

En este proyecto, David Abeijon (violín), Eddie Dhaini (guitarra) y Aurélien Gody (contrabajo) rinden un tierno homenaje al hombre del violín en uno de sus conjuntos favoritos.

L’événement Grappelli my love // Jazz Partner’s Capbreton a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS