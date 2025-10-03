Grappelli my love trio jazz Capbreton

Place de la Liberté Capbreton Landes

Aucun violoniste n’a marqué le monde du Jazz comme Stéphane Grappelli.

David Abeijon (violon), Eddie Dhaini (guitare) et Aurélien Gody (contrebasse) rendent dans ce projet un hommage plein de tendresse à l’homme au violon dans une des formations qu’il affectionnait le plus.

Des swings virtuoses aux douces ballades, ce trio de haut vol retrace les années marquant la carrière internationale de l’éternel parisien.

Réservation jazz.partners40130@gmail.com

Entrée 20 €

12 à 18 ans 5€

Gratuit moins de 12 ans .

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine jazz.partners40130@gmail.com

