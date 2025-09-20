Grasse en Provence et en musique Maison du patrimoine Grasse

Découvrez les liens indéfectibles qui unissent Grasse et la Provence : histoire, échanges commerciaux (savons, parfums), maisons traditionnelles, fontaines etc…Déambulez sur les places et les ruelles ombragées à la découverte d’un riche patrimoine au son de l’ensemble de musique traditionnelle du Conservatoire municipal dirigé par François Dujardin (dans le cadre des 50 ans du Conservatoire). Rendez-vous : Maison du Patrimoine

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Maison du patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine Acces libre; Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles

