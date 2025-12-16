Grasse matinée au Théâtre du Gouvernail Théâtre du Gouvernail PARIS

Babeth et Artémise se retrouvent dans un lieu ‘’particulier’’, en présence d’un corbeau, d’un coucou. Elles attendent en écoutant les trains et les avions …

Alors elles discutent, s’affrontent, se soutiennent …

Mais qui sont-elles et pourquoi dans cet endroit ?

Vous le saurez en venant les découvrir dans cette comédie de René de Obaldia.

: Corinne Richard, Monique Vérité

̀ : Christian Canot

: René de Obaldia

́ : 70 minutes

́ de René de Obaldio présenté par la Compagnie Keops !

Du samedi 21 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h10

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 14 mars 2026 :

samedi

de 19h00 à 20h10

payant

De 13 euros à 16 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T17:10:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T19:00:00+02:00_2026-01-10T20:10:00+02:00;2026-01-17T19:00:00+02:00_2026-01-17T20:10:00+02:00;2026-01-24T19:00:00+02:00_2026-01-24T20:10:00+02:00;2026-01-31T19:00:00+02:00_2026-01-31T20:10:00+02:00;2026-02-07T19:00:00+02:00_2026-02-07T20:10:00+02:00;2026-02-14T19:00:00+02:00_2026-02-14T20:10:00+02:00;2026-02-21T19:00:00+02:00_2026-02-21T20:10:00+02:00;2026-02-28T19:00:00+02:00_2026-02-28T20:10:00+02:00;2026-03-07T19:00:00+02:00_2026-03-07T20:10:00+02:00;2026-03-14T19:00:00+02:00_2026-03-14T20:10:00+02:00;2026-03-21T15:00:00+02:00_2026-03-21T16:10:00+02:00;2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T16:10:00+02:00

Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 PARIS

https://theatredugouvernail.fr/ +33148034992 theatredugouvernail@gmail.com https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/ https://www.facebook.com/theatredu.gouvernail/