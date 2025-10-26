Grasse Urban Downhill 10e édition Boulevard du jeu de Ballon (départ) Grasse
Alpes-Maritimes
Début : Dimanche 2025-10-26 13:30:00
fin : 2025-10-26 17:30:00
2025-10-26
L’Urban Downhill est une épreuve de VTT de descente très spectaculaire qui voit chaque année s’affronter les meilleurs riders nationaux et internationaux.
Boulevard du jeu de Ballon (départ) Avenue Pierre Sémard gare SNCF (arrivée)
Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 54 56 lionel.giovanneschi@ville-grasse.fr
English :
The Urban Downhill is a spectacular downhill mountain biking event, where the best national and international riders compete every year.
German :
Der Urban Downhill ist ein sehr spektakuläres Downhill-Mountainbike-Rennen, bei dem jedes Jahr die besten nationalen und internationalen Fahrer gegeneinander antreten.
Italiano :
L’Urban Downhill è una spettacolare gara di downhill in mountain bike che vede sfidarsi ogni anno i migliori rider nazionali e internazionali.
Espanol :
El Urban Downhill es una espectacular carrera de descenso en bicicleta de montaña en la que compiten cada año los mejores corredores nacionales e internacionales.
