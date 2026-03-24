Gratiféria à Figeac Cour du Puy Figeac

Gratiféria à Figeac

Cour du Puy 2 rue Victor Delbos Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La gratiféria est un événement basé sur le partage et la gratuité

La gratiféria est un événement basé sur le partage et la gratuité. Le principe est simple donner des objets dont on n a plus l usage et prendre librement ce qui peut être utile. Cette journée conviviale propose également des animations, des échanges et des temps de rencontre autour de la solidarité, du réemploi et de la consommation responsable. Le public est invité à participer en apportant des objets en bon état et en profitant des différentes animations proposées sur place.

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Cour du Puy 2 rue Victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 60 04 84 33 chapeau@orange.fr

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English :

Gratiferia is an event based on sharing and free goods

L’événement Gratiféria à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Figeac